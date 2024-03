Junge Talente: Kärntnerinnen wollen mit „Aerial Hoop“ ins Halbfinale

Vor einer Woche schaffte es die Tanzgruppe „Dance Industry“ aus Kärnten – 5 Minuten berichtete – dank des „Herz-Buzzers“ von Jury-Mitglied Barbara Meier ins Halbfinale. Jetzt streben auch Kim Jurtin (14) aus Klagenfurt und Liya Fae Lane (12) aus Villach, die zusammen als die „TwinSoulSisters“ auftreten, dasselbe Ziel an.

Hartes Training

Die beiden Mädchen trainieren vier bis fünf Mal pro Woche. Zu dem Training gehört Bodenakrobatik, Krafttraining, Ballett, Flexibilität und Aerial. Aerial ist eine Form der Luftakrobatik, die akrobatische Darbietungen mit mutigen Auf- und Abgängen in luftiger Höhe umfasst. Liya und Kim konnten sich bereits drei erste Plätze bei internationale Wettbewerbe sichern und wurden als vielversprechende Nachwuchstalente ausgezeichnet.

„Du bist genug“

Bei der „Großen Chance“ wollen die Beiden mit einer Aerial Hoop Nummer überzeugen. Jede ihrer einstudierten Choreografien hat eine Geschichte und noch viel wichtiger eine Message an die Zuseher. Unter dem Motto „You are enough – Du bist genug“, wollen die zwei Mädels in der TV-Show durchstarten.