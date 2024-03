Jugendakademie der SPÖ Steiermark feiert Abschluss

Im Zeitraum von September 2023 bis März 2024 wurden verschiedene Module zu politischen Themen angeboten, von Rhetorik und Medienarbeit, Wirtschaftspolitik, bis hin zu den Tätigkeiten der unterschiedlichen politischen Ebenen, erhielten die Teilnehmer einen tiefen Einblick in die politische Arbeit. Insgesamt haben 20 Teilnehmer die Jugendakademie absolviert.

Junge Menschen in politische Prozesse einbinden

Landesparteivorsitzender Anton Lang betont die Wichtigkeit, junge Menschen in politische Prozesse einzubinden: „Es ist mir ein großes Herzensanliegen, nicht nur Politik für die Menschen, sondern gemeinsam mit den Menschen zu machen. Das ist nur mit einer breiten Einbindung der Bevölkerung möglich. Darum freut es mich, dass es in der Jugend ein so großes Interesse gibt, sich näher mit der Politik zu beschäftigen und die eigenen Ideen und Vorstellungen einzubringen, wie wir gemeinsam eine gerechte Steiermark der Zukunft schaffen können. Ich hoffe, dass die Teilnehmer:innen der Jugendakademie sich weiterhin so engagiert einbringen und auch selbst einmal politische Verantwortung übernehmen und unsere Gesellschaft gestalten können.“ Die Abschlussveranstaltung und Zertifikatsverleihung fand im SPÖ Landtagsklub statt.

Erfolgreiche Jugendakademie

Landesbildungsvorsitzender Wolfgang Moitzi zeigt sich erfreut über den Erfolg der Jugendakademie: „Das Konzept der Jugendakademie hat sich bewährt. Wir werden es auf jeden Fall fortsetzen und das Programm noch zusätzlich ausweiten. Junge Menschen sind in der Politik nach wie vor unterrepräsentiert. Das wollen wir unter anderem mit solchen Initiativen ändern, um sicherzustellen, dass sich alle Menschen in unseren politischen Ideen und Maßnahmen auch selbst wiederfinden können.“

Kampagne der Sozialistischen Jugend

Indes startete die Sozialistische Jugend Steiermark in Graz eine Kampagne. „Egal ob in der Bildungs-, der Klima- oder der Teuerungspolitik: Die in Österreich lebenden jungen Menschen werden von der Politik seit Jahren konsequent im Stich gelassen. Schuld daran sind vor allem die rechten & konservativen politischen Kräfte: Anstatt an Lösungen für die Probleme unserer Zeit zu arbeiten, erteilen sie uns jungen Menschen permanent politische Absagen und Pseudo-Erklärungen, was alles nicht geht. Als Sozialistische Jugend stellen wir uns entschieden gegen diese Politik der Vergangenheit, denn: Wir sind zu jung für diesen Scheiß!“, so Paul Stich, Verbandsvorsitzender der SJ Österreich und Jonathan Kaspar, Landesvorsitzender der SJ Steiermark. Mit dieser Kampagne wird die Sozialistische Jugend in den kommenden Wochen und Monaten im ganzen Land unterwegs sein, um auf die „Gefahren altbackener Politik“ hinzuweisen. Kaspar betont, dass es eine „entschlossene antifaschistische Politik“ dringender denn je brauche.