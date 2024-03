Villach soll vor 100-jährlichem Hochwasser geschützt werden

Natur-Katastrophen werden immer häufiger. In Erinnerung ist das verheerende Unwetter, welches das Gegendtal 2022 heimsuchte. Es forderte ein Menschenleben und verursachte millionenschwere Schäden an unzähligen Privathäusern, regionalen Betrieben und öffentlichen Einrichtungen. Um ähnlich folgenschwere Ereignisse künftig zu verhindern, investieren Bund, Land Kärnten und Verbund gemeinsam mit der Stadt in drei Bauabschnitten in den Hochwasserschutz im Bereich der Drau in Villach.

Projekt soll noch einmal präsentiert werden

Am 2. April werden Antworten auf dringende Fragen und spannende Infos zu den geplanten ökologischen Ausgleichsmaßnahmen von Experten gegeben. Zudem wird das Hochwasserschutz-Projekt noch einmal öffentlich präsentiert. Baureferent Stadtrat Harald Sobe lädt dazu herzlich in den lebensRAUM in der Postgasse 6 ein. „In den vergangenen Jahren hat sich deutlich gezeigt, dass Unwetter- und Hochwasser-Katastrophen immer häufiger und heftiger werden. Deshalb ist es unsere Pflicht, die Villacher, die Stadt und Betriebe vor solchen schlimmen Ereignissen bestmöglich zu schützen“, so Sobe.