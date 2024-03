2023: Fast 2.000 Führerscheine in Kärnten vorläufig abgenommen

Veröffentlicht am 20. März 2024, 11:09 / ©BMI/Gerd Pachauer

Insgesamt wurden seitens der Kärntner Polizei im vergangenen Jahr 3.150 Anzeigen wegen Alkohol im Straßenverkehr sowie 246 Anzeigen wegen Drogen im Straßenverkehr erstattet – wir haben berichtet. Zudem hat die Polizei bei 162 Fahrzeuglenkern den Führerschein in Kärnten abgenommen, weil sie alkoholisiert gefahren sind – mehr dazu hier.

1.867 Führerscheine abgenommen

Wie Hans Peter Mailänder, Stellvertretender Leiter der Landesverkehrsabteilung, gegenüber 5 Minuten nun meint, wurden insgesamt sogar 1.867 Führerscheine in Kärnten im Jahr 2023 zumindest vorläufig abgenommen. Aufgrund der Gestaltung der Datenbank sei es jedoch nicht möglich, die Führerscheinabnahmen einzelnen Bereichen zuzuordnen. Es könne also nicht gesagt werden, wie viele der Führerscheine wegen spezifischer Vergehen im Straßenverkehr vorläufig abgenommen worden seien, so Mailänder.