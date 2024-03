208 Millionen Euro Passiva: Diese Kärntner Insolvenzen hatten es in sich

Die Anzahl der Insolvenzen und Pleiten hatte es bei den Kärntner Unternehmen in diesem Jahr bereits in sich. Erst ein Quartal des Jahres ist um und schon bewegt man sich bei den Konkursen in schwindelerregenden Höhen. Und auch in den kommenden Monaten ist wohl mit keiner Beruhigung der Lage zu rechnen – mehr dazu hier. Welche Insolvenzen hatten es dieses Jahr aber bisher ganz besonders in sich?

Das war die größte Insolvenz Kärntens 2024 bisher

Insgesamt haben sich die vorläufigen Passiva in Kärnten auf 208 Millionen Euro im ersten Quartal erhöht. Das liegt vor allem am Konkurs der ASAP-Gruppe, die insgesamt auf vorläufige Passiva in der Höhe von 126 Millionen Euro kommt und damit für etwa 60 Prozent der Passiva in Kärnten verantwortlich zeichnet, wie der „Kreditschutzverband von 1870“ (KSV1870) berichtet.

Viele Millionen-Insolvenzen in Kärnten

Die nächstgrößte Insolvenz war bei der Igenfritz Beteiligungs- und Verwaltungs GmbH & Co. KG in Villach zu Hause. Dort hatte man immerhin noch sechs Millionen Euro an Passiva zu verzeichnen. Danach folgen die medienwirksamen Insolvenzen der Dreiländereck-Bergbahnen in Arnoldstein und der Antero GmbH mit Sitz in Klagenfurt und Fürnitz (2,3 Millionen Euro).