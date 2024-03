Partydrogen: Grazer führen beim „Speed“-Konsum

Der Konsum von Kokain steigt in Österreich weiter an.

Der Konsum von Kokain steigt in Österreich weiter an.

Österreich liegt beim Drogenkonsum im europäischen Mittelfeld. Das ging aus der jährlichen Abwasseranalyse des Instituts für Gerichtliche Medizin der Medizinischen Universität Innsbruck (GMI) hervor. Unter den verbotenen Substanzen wurde Cannabis hierzulande am häufigsten konsumiert. Der Konsum von Kokain stieg weiter an.

Konsum im Schnitt

Höhere Werte am Wochenende lassen den Konsum von Substanzen als „Partydrogen“ vermuten, teilte die Medizinische Universität Innsbruck am Mittwoch mit. Im Schnitt trinkt ein Einwohner der untersuchten Regionen täglich etwas mehr als ein Glas Wein, raucht drei bis vier Zigaretten und konsumiert 0,07 Joints sowie rund 1,5 Milligramm an aufputschenden Drogen.

Cannabis als „Lieblingsdroge“

Alkohol und Nikotin werde in allen Regionen in etwa gleich häufig konsumiert. Bei den verbotenen Substanzen war hingegen Cannabis (THC) in allen Regionen dominierend. In Städten wird noch mehr „gekifft“ als am Land. Im Mittel wurden täglich 11 Gramm THC pro 1.000 Einwohnern geraucht.

Anstieg bei Koks-Konsum

Kokain war die umsatzstärkste Droge unter den Stimulanzien mit 1,3 Gramm täglichen Konsums pro 1.000 Einwohnern. Seit Jahren kann in Österreichs Abwässern eine Zunahme an Kokainrückständen beobachtet werden. Im Westen des Landes war der Konsum der Droge indes stärker als in Ostösterreich.

Grazer ziehen gerne „Speed“

Die größten Pro-Kopf-Konsummengen des Wirkstoffs Amphetamin (Speed) ließen sich in Graz nachweisen, beim Konsum von Methamphetamin (Crystal Meth) führten Wiener Neustadt und Steyr. MDMA (Ecstasy) war im städtischen Bereich beliebter als im ländlichen Raum, der Spitzenwert wurde dabei auch hier in Graz beobachtet. Die West-Ost-Verteilung von Stimulanzien und synthetischen Drogen war übrigens nicht auf Österreich beschränkt, sondern habe sich in ganz Europa widergespiegelt. (APA, red 20.03.2024)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.03.2024 um 11:34 Uhr aktualisiert