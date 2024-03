Frau (41) am Heimweg vergewaltigt: Verdächtiger nun gefasst

Veröffentlicht am 20. März 2024, 12:49 / ©BMI/Gerd Pachauer

Schreckliches hat sich in der Nacht zum Freitag in Wien ereignet. Eine 41-Jährige ist in der Viktorgasse vergewaltigt worden, als sie gegen 3 Uhr gerade auf dem Nachhauseweg war – wir haben berichtet.

Polizei nahm Mann vorerst wegen anderem Delikt fest

Das Opfer wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Das Landeskriminalamt Wien übernahm die Ermittlungen. Der Täter war seit der Tat spurlos verschwunden. Am vergangenen Sonntag, 17. März 2024, kontrollierten Polizisten einen 55-jährigen ungarischen Mann in der Kolschitzkygasse. Die Beamten stellten ein aufrechtes Aufenthaltsverbot gegen den Mann fest und nahmen ihn anschließend auf das Revier mit.

Verdacht bestätigt

Einer Polizisten blieb der Mann im Gedächtnis. Die Täterbeschreibung des gesuchten Vergewaltigers passte mit dem Erscheinungsbild des 55-Jährigen zusammen. Sie kontaktierte daraufhin das Landeskriminalamt Wien. Nach weiteren Ermittlungen bestätigte sich ihr Verdacht wenig später. Der 55-Jährige wurde nun festgenommen