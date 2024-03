Drogenkonsum: So sieht es in Kärnten aus

Veröffentlicht am 20. März 2024, 13:11 / ©Fotolia 166028406

Österreich liegt beim Drogenkonsum im europäischen Mittelfeld. Keine der 16 untersuchten Regionen des Landes befand sich im Vorjahr unter den zehn umsatzstärksten Regionen Europas, ging aus der jährlichen Abwasseranalyse des Instituts für Gerichtliche Medizin der Medizinischen Universität Innsbruck (GMI) hervor. Unter den verbotenen Substanzen wurde Cannabis hierzulande am häufigsten konsumiert. Der Konsum von Kokain stieg weiter an.

Konsum im Schnitt

Höhere Werte am Wochenende lassen den Konsum von Substanzen als „Partydrogen“ vermuten, teilte die Medizinische Universität Innsbruck am Mittwoch mit. Im Schnitt trinkt ein Einwohner der untersuchten Regionen täglich etwas mehr als ein Glas Wein, raucht drei bis vier Zigaretten und konsumiert 0,07 Joints sowie rund 1,5 Milligramm an aufputschenden Drogen, fasste Studienleiter Herbert Oberacher, Leiter des forensisch-toxikologischen Labors des GMI, die Ergebnisse zusammen.

Cannabis als „Lieblingsdroge“

Alkohol und Nikotin werde in allen Regionen in etwa gleich häufig konsumiert. Weniger homogen sei das Bild bei verbotenen Substanzen: Cannabis (THC) war in allen Regionen dominierend, jedoch im urbanen Raum verglichen mit ländlicheren Gebieten verstärkt in Gebrauch. Im Mittel wurden täglich 11 Gramm THC pro 1.000 Einwohnern geraucht.

Anstieg bei Koks-Konsum

Kokain war die umsatzstärkste Droge unter den Stimulanzien mit 1,3 Gramm täglichen Konsums pro 1.000 Einwohnern. „Eine Entwicklung, die wir seit Jahren in Österreichs Abwässern beobachten, ist die Zunahme der Menge an Kokainrückständen“, erklärte Oberacher. Im Westen des Landes war der Konsum der Droge indes stärker als in Ostösterreich. Den höchsten Pro-Kopf-Verbrauch verzeichnete abermals die zweitgrößte Stadt Tirols, Kufstein.

Region Millstätter See überdurchschnittlich bei Zigaretten und Alkohol

Auch in Kärnten wurde an zwei Orten gemessen. Die Region Millstätter See liegt dabei österreichweit vor allem beim Alkohol- und Nikotinkonsum ganz weit vorne. Dort werden 3,6 Zigaretten pro Person pro Tag im Schnitt geraucht und 68 „Standardgläser“ (eine Flasche Bier oder zwei Gläser Wein) konsumiert. Dahingegen liegt Klagenfurt mit 51 „Standardgläsern“ und 2,7 Zigaretten pro Tag und pro Person im Österreich-Vergleich mit unter jenen Regionen mit dem geringsten Konsum.

Klagenfurt überall unter Österreich-Schnitt

Sieht man sich nun den Drogenkonsum der Kärntner an, befinden sich bei fast allen Drogen die beiden Kärntner Regionen im unteren Mittelfeld. Die Millstätter See-Region liegt in jeder der Kategorien unter dem Österreich-Schnitt, bei Amphetaminen, Metamphetaminen und MDMA hat man sogar die niedrigsten Werte. Klagenfurt liegt überhaupt bei allen Kategorien, also auch beim Alkohol und den Zigaretten teils deutlich unter dem Österreich-Schnitt. Während man bei den Amphetaminen nach der Millstätter See-Region die zweitniedrigsten Werte hat, hat Klagenfurt bei den Metamphetaminen mit der zweiten Kärntner Region gemeinsam die niedrigsten Werte vorzuweisen. (APA / red, 20.3.24)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.03.2024 um 13:16 Uhr aktualisiert