Nächste Klagenfurter Baumfirma schlitterte in die Insolvenz

Das im Jahr 2009 gegründete Unternehmen ist Teil des Immobilienkonzern CPI. „Wie auch in anderen Gesellschaften des CPI Konzerns, kam es auch bei der Schuldnerin zu Unregelmäßigkeiten“, heißt es in einer aktuellen Aussendung des KSV1870 über die Insolvenzursache. Im Zuge der Aufarbeitung der Geschäftsfälle in verschiedensten Konkursverfahren, habe sich herausgestellt, dass viele in den Büchern enthaltene Forderungen an Konzerngesellschaften nicht werthaltig seien. Außerdem sei die Schuldnerin bei vielen Bauprojekten als Generalunternehmer vorgeschoben worden, obwohl sie keinen Bezug zu diesen Bauprojekten hatte. „Aus diesen Bauprojekten drohen Haftungen, die sich derzeit nicht beziffern lassen“, heißt es seitens des KSV1870 weiter.

800.000 Euro Passiva

Von der Insolvenz sind laut KSV1870 6 Dienstnehmer und 12 Gläubiger betroffen. Die Passiva sollen bei rund 800.000 Euro liegen, Aktiva seien in der Höhe von rund 125.000 Euro vorhanden. Zum Insolvenzverwalter wurde Dr. Gernot Murko, Rechtsanwalt in Klagenfurt, bestellt. Die erste Gläubigerversammlung, Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 30. April 2024 statt.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.03.2024 um 13:48 Uhr aktualisiert