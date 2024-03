Osterferien sorgen für Verzögerungen auf Kärntens Autobahnen

Veröffentlicht am 20. März 2024, 14:42 / ©5 Minuten

Mit Verzögerungen muss man zu Ferienbeginn, am Samstag, 23. März 2024, am Gründonnerstag und Karfreitag und schließlich am Ostermontag rechnen. Der ÖAMTC erwartet kein Chaos, insbesondere weil sich der Reiseverkehr aus Deutschland erfahrungsgemäß zweiteilt. Staus werden aber speziell vor Baustellenbereichen nicht ausbleiben.

Wo kommt es zum Stau?

Es ist zu erwarten, dass es auf der West Autobahn (A1) vor dem Grenzübergang Walserberg bei der Ausreise sowie auf der Süd Autobahn (A2) vor der Baustelle zwischen Villach-Faaker See und dem Knoten Villach zu Verkehrsstaus kommen wird. Ebenso kann es zu Verzögerungen auf der Autobahn zwischen Spittal Ost und Paternion-Feistritz kommen.