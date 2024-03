Präventive Pflegebetreuung in Kärnten: Wie geht es weiter?

Veröffentlicht am 20. März 2024, 14:57 / ©Monkey Business-stock.adobe.com

„Im Jahr 2019 lebten in Kärnten 61.300 Menschen, die älter als 75 Jahre waren. Das stellt unser Pflegewesen natürlich vor große Herausforderungen. Aus diesem Grund wird die Bedeutung der frühzeitigen, präventiven Pflegebetreuung, immer wesentlicher“, erklärte heute Gesundheitsreferentin Beate Prettner. „Als diesbezügliches Erfolgsmodell erweist sich die sogenannte Pflegenahversorgung direkt vor Ort. Mit diesem Projekt ist Kärnten schon im Jahr 2019 an den Start gegangen. Im Jahr 2022 ist der Bund gefolgt – mit dem gleichen Projekt unter dem Namen Community Nursing“, so Prettner.

Bund steigt aus Projekt aus

Mit Stand heute sind in Kärnten 94 der 132 Gemeinden mit diesen präventiven Vor-Ort-Modellen ausgestattet. 83 Gemeinden mit der Pflege-Nahversorgung und elf Gemeinden mit dem Community Nursing. „Allerdings hat der Bund sein Community Nursing-Modell mit 31. Dezember 2024 befristet. Nach derzeitigem Stand wird der Bund mit Jahresende aus dem Projekt aussteigen und eine etwaige Weiterführung den Bundesländern überlassen“, informierte Prettner.

Unterschiede zwischen Pflegenahversorgung und Community Nursing

Abgesehen vom Namen – Pflegenahversorgung bzw. Community Nursing – weisen die beiden Modelle kaum Unterschiede auf. Bis auf zwei Punkte, die Community Nurses müssen diplomierte Fachkräfte sein, in der Pflegenahversorgung ist das kein Muss. Der andere Unterschied betrifft die Finanzierung, die Pflegenahversorgung wird vom Land Kärnten zu 75 Prozent finanziert, die restlichen 25 Prozent kommen von der Gemeinde. Das Community Nursing hingegen wird vom Bund zu 100 Prozent finanziert.

Pflegenahversorgung in ganz Kärnten

Von den elf Community-Nursing-Gemeinden stehen bereits sechs Gemeinden in Kooperation mit der Pflegenahversorgung. Die restlichen fünf CN-Gemeinden seien mit dem Land noch in keine Kooperation getreten. Ziel der Gesundheitsreferentin ist es jedenfalls, die Pflegenahversorgung flächendeckend in ganz Kärnten umzusetzen.

Erfolgreiches Ehrenamt

„Es war von Beginn an ein produktives und erfolgreiches Arbeiten. Schon nach kürzester Zeit haben sich Klienten oder deren Angehörige aktiv bei mir gemeldet. Auffallend ist, dass sich auch immer öfter Hausärzte an mich wenden und mir Kontakte vermitteln“, so DGKP Silvia Fellner. Fellner stehen derzeit 43 Ehrenamtliche zur Seite, mit denen sie Klienten betreut. Das „Projekt Ehrenamt“ ist das Herzstück der Pflegenahversorgung. Die Ehrenamtlichen werden geschult, sie werden vom Land versichert und erhalten ein Kilometergeld.