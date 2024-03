Bei AK-Fahrradbörsen: Fast 900 Fahrräder wechselten den Besitzer

AK-Präsident Günther Goach: „Die Anschaffung von Fahrrädern ist für viele Familien finanziell herausfordernd. Mit den Börsen bieten wir einen Platz, um Fahrräder günstiger kaufen zu können.“ „Die AK-Fahrradbörsen haben gezeigt, dass der Bedarf an preiswerten Fahrrädern – für Erwachsene wie auch Kinder – groß ist“, sagt Organisator Christian Rainer von der AK Kärnten.

Fahrradhandel boomt

„Bei der Börse in Villach wurden 333 gebrauchte Fahrräder gehandelt, vergangenen Samstag in Klagenfurt waren es 557.“ Bei beiden Veranstaltungen zusammen wechselten 890 Fahrräder im Gesamtwert von 159.157 Euro die Besitzer. Mit Online-Angebot am Puls der Zeit „Beinahe jeder zweite Verkäufer registrierte sich online“, sagt Rainer.

Erfolg und Wohltätigkeit

Viele Fahrradverkäufer, so Rainer, nutzten auch die Möglichkeit, sich ihren Verkaufserlös bargeldlos aufs Konto überweisen zu lassen. „Der große Erfolg bestätigt uns darin, die Aktion in den nächsten Jahren fortzuführen.“ Für jedes verkaufte Fahrrad spendete die Arbeiterkammer Kärnten je einen Euro für die Aktion „Licht ins Dunkel“. In Summe gehen 890 Euro an die gute Sache.