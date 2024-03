Alarmierende Statistik: Messerstechereien deutlich gestiegen

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) plant nach jüngsten Messerattacken ein Waffenverbot im öffentlichen Raum. Seit 2016 werden jährlich zwischen 2.100 und rund 2.500 Anzeigen mit Stichwaffen getätigt. Das geht nun aus Daten des Bundeskriminalamtes hervor. Bei Gewalttaten mit Schusswaffen gab es dagegen nach dem Jahr 2017 einen Rückgang. Zu ersten Mal seit langem wurden unter 400 Delikte angezeigt (2022: 305). Der Einsatz von Hiebwaffen blieb über die Jahre konstant bei um die 600 Anzeigen.

Generelles Waffenverbot geplant

Karner beauftragte Experten aus Innenministerium und Landespolizeidirektionen mit der Ausarbeitung eines Gesetzesvorschlages für ein generelles Waffenverbot in der Öffentlichkeit. Das gab er vergangene Woche bekannt. Damit könnte das Mitführen von bestimmten Messern untersagt werden. Derzeit gibt es die Möglichkeit für Sicherheitsbehörden, an bestimmten Orten Waffenverbotszonen zu erlassen. Beim Wiener Praterstern und in zwei Zonen in Innsbruck ist dies bereits der Fall.