Insolvenz über Kärntner Baufirma eröffnet

Die Schuldnerin ist im Firmenbuch seit dem Jahre 1967 eingetragen. Hauptsächlich betrieben werden Verputzarbeiten jeglicher Art im Innen- und Außenbereich, Innenausbau, Trockenausbau und Sanierungen. Es handelt sich hierbei um ein Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung. Die Verbindlichkeiten betragen laut AKV rund 192.000 Euro. Aktiva werden seitens der Schuldnerin mit etwa 89.500 Euro angeführt.

Fortführung des Betriebs geplant

Von der Insolvenz sind laut AKV rund 25 Gläubiger und ein Dienstnehmer betroffen. Die Schuldnerin soll die Fortführung des Betriebes sowie den Abschluss eines Sanierungsplanes mit einer 30 %-igen Quote anstreben, dies sei bereits im Antrag mitgeteilt worden. Die Ursachen für die Insolvenz sollen laut Antrag an der Corona Pandemie gelegen sein. In dieser Zeit sei es zu Umsatzrückgängen und vermehrten Krankenständen gekommen. Zudem kam es laut AKV auch zu Zahlungsausfällen und Verlusten.

