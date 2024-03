Neues Wohnbaupaket: So sollen Häuslbauer in Zukunft entlastet werden

Mit dem Paket soll beispielsweise den Ländern ermöglicht werden, zusätzliche Darlehen (etwa über die Bundesfinanzierungsagentur) für Zwecke der Wohnbauförderung aufzunehmen – im Volumen von 500 Millionen Euro. Die effektive Zinsbelastung der Länder soll durch Zuschüsse des Bundes bis zum Jahr 2028 auf 1,5 Prozent pro Jahr beschränkt werden. Diese Mittel sind für Wohnbauförderungsdarlehen der Länder in Höhe von maximal 200.000 Euro (und einer Förderlaufzeit von zumindest 25 Jahren) mit einem maximalen Zinssatz von 1,5 Prozent zweckgebunden.

Last-Minute-Änderung

Gegenüber dem Ursprungsplan gab es in letzter Minute noch Änderungen: Die begünstigten Kredite sollen die Bundesländer gemäß einem Abänderungsantrag nicht wie ursprünglich angedacht zwingend bei der Bundesfinanzierungsagentur aufnehmen müssen. Möglich wird auch, diese über Banken in den Ländern aufzunehmen. Der Bund soll die Zinsdifferenz zahlen, sodass die Verzinsung auf 1,5 Prozent gedrückt wird.

Vorteile im Überblick Das neue Wohnbaupaket beinhaltet bedeutende Vorteile für Häuslbauer und solche, die es werden wollen: Förderung des Baus von 20.000 neuen Wohnungen und Sanierung von 5.000 Wohneinheiten.

Abschaffung bestimmter Gebühren und finanzielle Zinsunterstützung zur Erleichterung von Eigentumserwerb.

Unterstützung der Baukonjunktur durch verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten und steuerliche Anreize.

Einführung eines Handwerkerbonus PLUS zur Förderung von Renovierungsarbeiten und thermisch-energetischer Sanierung.

Zustimmung trotz Kritik

SPÖ-Klubobmann Philip Kucher erneuerte in der Debatte im Nationalrat die schon zuvor geäußerte Kritik. Die SPÖ steht unter anderen Punkten der Befristung des Zinsdeckels auf vier Jahre reserviert gegenüber: „Ich weiß nicht, wie viele Häuslbauer du kennst, die das in vier Jahren zurückzahlen können“, sagte Kucher in Richtung ÖVP-Klubobmann August Wöginger. In Summe bringe das Paket den von Wohnungsnot betroffenen Österreichern nichts, so sein Urteil. „Dieses schlecht gemachte Wohnbaupaket ist besser als gar nichts, aber ein echtes Paket schaut definitiv anders aus.“ Dennoch stimmte die SPÖ in der von der Koalition beantragten namentlichen Abstimmung diesem Teilaspekt des Gesamtpakets zu.

„Starkes Stück“

ÖVP-Klubchef Wöginger konterte, es sei ein „starkes Stück“ von Kucher, derartige Aussagen zu tätigen. Es handle sich insgesamt um ein Zwei-Milliarden-Paket, „wo wir den Wohnraum leistbarer mache, Wohnraum schaffen“. Die FPÖ gab schlussendlich wie die SPÖ auch ihre Zustimmung zu dem Gesetzesvorhaben, ärgerte sich aber etwa darüber, dass einige Punkte erst in letzter Minute via Abänderungsantrag fixiert wurden. „Diese Anträge sind aber noch immer nicht ausgereift“, meinte FPÖ-Abgeordneter Hubert Fuchs.

Nein von den NEOS

Ein Nein auch bei der Abstimmung kam von den NEOS. Abgeordneter Gerald Loacker sagte, die Länder hätten ohnehin genügend Geld: Denn von den Abgaben, die für die Wohnbauförderung von Löhnen und Gehältern abgezogen werden, würden nur 37 Prozent tatsächlich auch für Wohnbau verwendet. „Der Bund könnte sagen, die Länder sollen die Gelder wie vorgesehen verwenden, aber stattdessen schiebt man ihnen noch mehr Geld rüber“, begründete er das pinke Nein zu dem Paket.

Konter des Finanzministers

Diesen Aussagen konterte Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP): Es handle sich um ein „sehr ausgewogenes Paket“, die Entlastung der Bevölkerung gehe weiter. Man habe dieses Paket auch geschnürt, weil die Baubranche im letzten Quartal 2023 um fast zehn Prozent eingebrochen sei. Ein Ziel sei daher auch die Stützung der Baukonjunktur“ und die Sicherung des Einkommens von tausenden Familien“, rund 350.000 Arbeitsplätze würden im Umfeld der Baubranchen betroffen sein.

Was für die Umwelt getan werden soll

Weiters werden mit einer Änderung des Einkommenssteuergesetzes ökologische Neubauten und Sanierungen sowie der Umstieg auf umweltfreundliche Heizanlagen gefördert werden. Beispielsweise sollen Aufwendungen für thermisch-energetische Sanierungen bzw. für einen Heizkesseltausch befristet für zwei Jahre steuerlich begünstigt werden. Das betrifft etwa die Dämmung von Außenwänden, den Austausch von Fenstern, Dachbegrünungen, den Einbau einer Wärmepumpe oder einer Holzzentralheizung. Weiters werden auch Sanierungsmaßnahmen, die nach dem Umweltförderungsgesetz subventioniert werden, beschleunigt steuerlich abgesetzt werden können, um ökologisch ausgerichtete Nachverdichtungen zu begünstigen. Außerdem kann für Wohnneubauten, die zwischen dem 31. Dezember 2023 und dem 1. Jänner 2027 fertiggestellt werden bzw. wurden und die definierten ökologischen Standards entsprechen, drei Jahre lang der dreifache AfA-Satz (Abschreibung für Abnutzung) angewendet werden.

Wohnschirm wird erhöht

Der WOHNSCHIRM, ein Programm zur Unterstützung bei hohen Wohnkosten, erhält im Jahr 2024 zusätzliche 60 Millionen Euro, womit die Gesamtmittel auf 125 Millionen Euro ansteigen. Dieses Programm bietet Hilfe bei Mietschulden, Energieschulden und finanzieller Unterstützung für Umzüge, um Personen vor Delogierungen zu schützen und bei der Bewältigung von Energiekosten zu unterstützen. Seit dem Start hat der WOHNSCHIRM bereits über 18.500 Personen vor Delogierungen bewahrt und über 57.000 Personen finanziell bei ihren Energiekosten unterstützt. Die Aufstockung der Mittel erfolgte aufgrund des weiterhin hohen Bedarfs an Unterstützung aufgrund gestiegener Wohn- und Energiekosten. „Bis Ende 2026 wird das Gesamtbudget des WOHNSCHIRM auf 224 Millionen Euro erhöht, um sicherzustellen, dass niemand seine Wohnung aufgrund von Zahlungsschwierigkeiten verlieren muss“, so Bundesminister Johannes Rauch.