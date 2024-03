Nach Fiakerpferd-Tragödie in Wien: Tierschutz Austria startet Hilferuf

Am Mittwochvormittag erschütterte ein tragischer Vorfall die Gemüter in Wien-Simmering: Ein Fiakerpferde brach auf der Straße zusammen und verstarb kurz darauf an Ort und Stelle – wir haben berichtet. Immer noch zählen die umstrittenen Fiaker in Wien, Salzburg und Innsbruck zur traditionellen Touristenattraktion.

Es müsse ein Umdenken stattfinden

„Wir fordern schon lange, dass das Wohlergehen der Fiakerpferde stärker berücksichtigt wird. Für die Tiere ist es unnatürlich den ganzen Tag in einem Geschirr eingespannt zu sein, im Hochsommer in der Sonne zu stehen und auf Asphaltstraßen zu laufen. Außerdem belastet der laute Verkehr die sensiblen Fluchttiere“, äußert sich Madeleine Petrovic Präsidentin des Wiener Tierschutzvereins zum tragischen Vorfall. „Es ist unsere Verantwortung, sicherzustellen, dass Tiere nicht für menschliche Unterhaltung leiden, und wie in diesem Fall, sterben müssen.“

Tierschutz Austria startete Petition zu Fiaker

Tierschutz Austria fordert schon seit Jahren, besonders in den Sommermonaten, ein Fahrverbot ab 30 Grad sowie eine generelle Verlegung von Fiaker-Strecken fern der Innenstädte. So könne die Tradition der Fiaker erhalten bleiben und gleichzeitig Tierleid verringert werden. In diesem Zusammenhang wurde ebenfalls eine Petition gestartet, bei der jede und jeder den Fiakerpferden eine Stimme geben kann.