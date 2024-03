Dreiste Bettlerin beklaut Oma: Polizei will sie mit eurer Hilfe finden

Eine bisher unbekannte Frau gab sich am 20. März 2024 gegen 10 Uhr als Bettlerin aus und stahl in einem unbeobachteten Moment im Wohnhaus einer 76-jährigen Pensionistin in der Gemeinde Grafenstein aus zwei Brieftaschen einen Bargeldbetrag von mehreren hundert Euro in Banknoten.

Zeugen sahen Frauen auf Landesstraße

Die unbekannte Bettlerin wurde nach Angaben von Zeugen nach dem Diebstahl auf der Thoner Landesstraße (L 102) zu Fuß in Richtung Ortsgebiet von Grafenstein gehend gesehen. Eine örtliche Fahndung verlief negativ. Nach Angaben des Opfers war die Frau allein beim Wohnhaus und hatte sich gegenüber der Pensionistin mit einem vermutlich tschechischen Dokument ausgewiesen.