Villacher Sportgeschäft ausgeraubt: Täter machten fette Beute

Bisher unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht vom 19. auf 20. März 2024, mit einem bisher unbekannten Gegenstand gewaltsam Zugang in ein Sportgeschäft in Villach. In der Folge stahlen sie aus dem Sportgeschäft sechs hochpreisige Gravelbikes in der Höhe von mehreren zehntausend Euro.

