Gemeinnütziger Verein sammelt 120 Ostergeschenke für Kinder in Not

Veröffentlicht am 20. März 2024, 17:18 / ©Josefinum

Insgesamt wurden über 120 Geschenke für in Not geratene Kinder gesammelt. In den fünf Häusern des Josefinums leben derzeit 100 Kinder und Jugendliche, die von 80 engagierten Mitarbeitern betreut werden.

Charity-Aktion

Der „Soldaten mit Herz“-Präsident John Patrick Platzer betont: „Es ist uns eine Ehre, den jungen Bewohnern ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Vor allem in herausfordernden Zeiten soll unsere Charity-Aktion ein Leuchtturm für Mitgefühl und Solidarität in unserer Gesellschaft sein.“

Großes Dankeschön!

Petra Arnusch, Gesamtleitung des Josefinums Viktring, bedankt sich für die großzügige Geste: „Wir sind zutiefst dankbar für die Unterstützung der Soldaten mit Herz. Solche Aktionen zeigen den Kindern, dass sie wertgeschätzt werden und stärken ihr Vertrauen in eine liebevolle Zukunft.“