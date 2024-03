„Schritte fürs Überleben“: Letzte Generation zog durch Innsbruck

Mit sogenannten „Gehzeugen“, Holzgestellen in der Größe von SUVs und anderen Luxusfahrzeugen, zogen die Teilnehmer langsam vom Walther-Park zu den Landesgeschäftsstellen von ÖVP, Grünen, SPÖ und FPÖ. Dort überreichten sie allen vier Parteien ein Geschenk: den Endbericht des nationalen Klimarats der Bürger und ein Buch mit dem Titel: „Die Kunst der Ausrede“ von Thomas Brudermann. Der Autor entlarvt in seinen Texten die gängigsten Ausreden zur fehlenden Klimaschutzmaßnahme.

Gehzug durch Innsbruck

Mit den Gehzeugen zeigten die Protestierenden auf ihrem Spaziergang zu den Parteizentralen, wie viel städtischer Raum in den Luxusautos überlassen wird. Der technische Entwickler Leo Rauch (33) stellt fest: “Wir ziehen uns mehr oder weniger freiwillig in abgedichtete Häuser mit Lärmschutzfenstern zurück, um dem Krach, dem Staub und den Abgasen der Autos zu entgehen. Öffentlicher Raum ist begrenzt und daher sollte er fair aufgeteilt und nicht zugunsten irgendwelcher Luxusschlitten geopfert werden.“

©Letzte Generation Österreich ©Letzte Generation Österreich ©Letzte Generation Österreich

Klare Forderungen gestellt

“Wir brauchen Regeln, die für alle gelten. Wie kann es sein, dass ein paar wenige Reiche so viel öffentlichen Raum mit ihren Riesen-Autos für sich beanspruchen?”, fragt sich Marina Hagen-Canaval (27). Seit 1990 sind die Emissionen im Verkehrssektor in Österreich nicht gesunken. Die Landes- und Bundesregierung investiere Millionen in den Ausbau von neuen Straßen, anstatt dieses Steuergeld in den Ausbau von öffentlichem Verkehr zu investieren, teilten sie Klima-Aktivisten ihre Meinung mit. “Wir wollen eine sozial gerechte und lebenswerte Zukunft. Noch mehr SUVs bringen uns dem nicht näher, ein Grundrecht auf Klimaschutz in der Verfassung schon!”, forderte der Chemielehrer Helmuth Wachtler (55).

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.03.2024 um 17:52 Uhr aktualisiert