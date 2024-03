Preis-Wahnsinn: IKEA macht tausende Produkte günstiger

Nachdem IKEA in Österreich bereits seit September 2023 dauerhafte Preissenkungen bei rund 6.300 Produkten, das sind über 50 Prozent des Gesamtsortiments, vorgenommen hat, setzt das schwedische Möbelunternehmen nun einen weiteren großen Schritt in Richtung Leistbarkeit für die vielen Menschen: IKEA Österreich ändert langfristig seine Preispolitik – so sollen nun tausende weitere dauerhafte Preissenkungen im gesamten Produktsortiment stattfinden. Ziel ist es, bis August 2025 im Gesamtsortiment möglichst wieder das Preisniveau von vor der Corona-Pandemie zu erreichen. Das Unternehmen wird deshalb ganz bewusst mit geringeren Gewinnmargen wirtschaften.

Auch IKEA von Teuerungen betroffen

Für das Unternehmen, das – gemäß der Vision des Gründers Ingvar Kamprad – den Anspruch stellt, ein besseres Zuhause für alle Menschen zu schaffen, unabhängig von der Größe ihres Geldbeutels, fielen die pandemiebedingten Teuerungen entlang der Lieferkette besonders ins Gewicht. Auch IKEA musste – wie die meisten anderen Unternehmen und Branchen weltweit – durch erhöhte Rohstoff-, Energie- und Logistikkosten die Preise anheben.

6.300 Produkte bereits reduziert

Nachdem sich im Laufe des vergangenen Jahres die Kostensituation bei IKEA wieder verbessert hat, reduzierte IKEA Österreich seit September 2023 die Preise von rund 6.300 Produkten aus dem eigenen Sortiment. Das sind bereits mehr als die Hälfte der rund 12.000 Produkte, die das Gesamtsortiment von IKEA in Österreich umfasst. Die durchschnittliche Preisreduktion beträgt derzeit 15 Prozent.

Senkung bis August 2025

Das Ziel von IKEA Österreich für dieses Geschäftsjahr ist eine langfristige Preissenkung von über 8.000 Produkten, was fast 70 Prozent der gesamten Produktpalette entspricht. „Unser Ziel ist es, die Preise bis August 2025 möglichst nah an das Niveau von vor der Pandemie zu senken. Das ist im Moment die wichtigste Aufgabe bei IKEA und wir wollen auch in Zukunft mit unseren Preissenkungen als gutes Beispiel vorangehen. Dabei handelt es sich nicht um eine kurzfristige Werbeaktion oder Sales-Promotion, um unseren Absatz zu fördern – sondern um einen echten Paradigmenwechsel in unserer Preispolitik“ , so Alpaslan Deliloglu, CEO und Chief Sustainability Officer von IKEA Österreich.

©NIKLAS STADLER v.l. Catharina Fendt, Country Communications Manager IKEA Österreich, Alpaslan Deliloglu, CEO und Chief Sustainability Officer IKEA Österreich und Nicole Reitinger, Chief Financial Officer IKEA Österreich

Beliebtesten Produkte im Fokus

Der aktuelle Fokus bei den Preisreduktionen liegt für IKEA auf den beliebtesten Produkten. Die Preise ikonischer Produktfamilien wie Kallax, Besta und Billy oder sehr bekannte Sofas wie die Söderham-Serie wurden bereits preisgesenkt. Auch ganze Produktkategorien sind bereits deutlich günstiger: Alle Küchenfronten sind um 15 Prozent billiger, eine ganze Küchenserie – Metod – ist um 10 Prozent billiger als im letzten Jahr, alle lebenden Pflanzen sind um 10 Prozent billiger.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.03.2024 um 18:42 Uhr aktualisiert