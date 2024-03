Polizei schlägt Alarm! Fremder verfolgte und bedrängte Volksschulkinder

Vorfälle am Schulweg

Der Mann soll vor einem Buben auch mit einem Messer hantiert haben. Weiters verfolgte der unbekannte Mann eine 23-jährige Frau, die zuvor den Kindern zu Hilfe kam, in Richtung Reichenauerstraße. Erst als diese ihn energisch anschrie, flüchtete der Täter zu Fuß. In einem weiteren Fall forderte der unbekannte Mann einen Schüler auf, mit ihm mitzukommen. Als der Bub mit seiner Mutter telefonierte flüchtete der Täter in Richtung Gutshofpark. Den Kindern, die alle unverletzt blieben, wurde kein Bargeld oder sonstige Gegenstände abgenommen.