Kärntner Lehrerinnen und Lehrer in den Ruhestand verabschiedet

Lehrerinnen und Lehrer in den Ruhestand verabschiedet. LR Daniel Fellner, Monika Brunner, Bildungsdirektorin Isabella Penz

Veröffentlicht am 20. März 2024, 20:57 / ©LPD Kärnten/Gleiss

Der festliche Empfang fand im Konzerthaus Klagenfurt statt. LR Fellner würdigte die Leistungen der Lehrerinnen und Lehrer: „Es gibt wohl kaum eine sinnstiftendere Aufgabe als jene, die persönliche und intellektuelle Entwicklung junger Menschen prägen zu dürfen. Ihr wart für zahlreiche Kinder und Jugendliche ein wichtiger Teil ihres Lebens, eurem Engagement gebührt große Anerkennung und Wertschätzung. Als Pädagogin bzw. Pädagoge habt ihr eine unglaublich wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe erfüllt, auf die ihr mit Stolz zurückblicken könnt.“ Der Lebensraum Schule, so Fellner, sei längst nicht mehr nur ein Ort der Wissensvermittlung, sondern vielmehr ein Raum der persönlichen Entfaltung. „Ihr habt euren Schülerinnen und Schülern Werte und so viele positive Dinge mitgegeben, dafür möchten wir euch heute danken.“

©LPD Kärnten/Gleiss | Lehrerinnen und Lehrer in den Ruhestand verabschiedet. LR Daniel Fellner, Elisabeth Andratsch, Bildungsdirektorin Isabella Penz ©LPD Kärnten/Gleiss | Lehrerinnen und Lehrer in den Ruhestand verabschiedet. LR Daniel Fellner, Josef Hilweg, Bildungsdirektorin Isabella Penz

Nun wünsche der Bildungsreferent allen Anwesenden viel Glück und Erfolg für den nächsten Abschnitt des Lebens. „Ein Ende ist auch immer ein Anfang. Ich wünsche euch viel Freude mit der nun gewonnenen Freizeit. Möge diese Zeit sich ebenso sinnerfüllt darstellen wie die vergangenen Jahre und Jahrzehnte.“ Auch Bildungsdirektorin Isabella Penz ging in ihrer Ansprache auf die Rolle der Lehrerin bzw. des Lehrers als Vertrauensperson ein: „Ihr habt so viele Rollen eingenommen, als Lehrerin und Lehrer aber auch als Erzieher und Vertrauensperson, und damit unsere Kinder, unsere Pflänzchen geprägt. Ihr alle habt euch für einen der schönsten Berufe entschieden, für euer engagiertes Wirken spreche ich euch meine Wertschätzung aus.“ 100 Lehrerinnen und Lehrer der AHS und BHS wurden heute in den Ruhestand verabschiedet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 20.03.2024 um 21:00 Uhr aktualisiert