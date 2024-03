Diebesopfer findet gestohlene Beute in Kleinbus wieder

Den Geschädigten war zur Tatzeit ein dunkler Kleinbus in der Nähe des Tatortes aufgefallen, dessen Fahrer sich ungewöhnlich verhalten hatte. Die Fahndung nach der unbekannten Täterschaft verlief vorerst ergebnislos. Am 19. März meldete einer der jungen Männer, dass er den verdächtigen Kleinbus auf einem Parkplatz in Nauders gesehen habe, seine gestohlenen Schi befänden sich in dem Fahrzeug.

Beute in Kleinbus aufgefunden

Der Kleinbus konnte in der Folge in Nauders von einer Polizeistreife angehalten werden. Bei der anschließenden Kontrolle konnten die gestohlenen Schi und Schistöcke, sowie ein weiteres gestohlenes Paar Schistöcke im Fahrzeug aufgefunden werden.

Männer angezeigt

Der Fahrer und sein Beifahrer, zwei deutsche Staatsangehörige (50 und 52 Jahre), wurden daraufhin zum Sachverhalt vernommen. Einer der Verdächtigen gab den Diebstahl zu, der andere verweigerte die Aussage. Sie werden wegen Verdacht des Diebstahles auf freiem Fuß angezeigt.