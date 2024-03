Nach der Sonne kommt am Donnerstag der Regen

Am Donnerstag ziehen von Nordwesten ausgehend vermehrt Wolken auf. „Der Vormittag verläuft generell trocken und vor allem in Unterkärnten kann sich nach Auflösung regionaler morgendlicher Nebel- und Hochnebelfelder oft noch recht sonniges Wetter behaupten“, wissen die Wetterexperten der GeoSphere.

Wolken ziehen auf

Am Nachmittag dominieren in ganz Kärnten dann die Wolken. „Sonnige Auflockerungen gibt es kaum und es ziehen allmählich über Kärnten verteilt einzelne lokale Regenschauer durch“, so die Vorhersage. Am meisten Schauer werden im Südosten zu erwartet. Die Höchstwerte sollen zwischen 14 und 18 Grad liegen, was für die Jahreszeit weiterhin recht mild ist.