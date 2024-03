Mit Kopf aufgeschlagen: Fußgängerin (83) von LKW erfasst

Veröffentlicht am 21. März 2024, 07:10 / ©RK/ Trummer

Die 83-jährige Linzerin war gerade dabei, die Kremsmünsterer Straße am Schutzweg zu überqueren. In diesem Moment hatte ein 59-jähriger Lkw-Fahrer aus Linz-Land gerade direkt vor dem Schutzweg angehalten. Plötzlich fuhr er aber los und stieß die 83-Jährige um. Die Pensionistin prallte mit dem Kopf gegen die Fahrbahn und wurde schwer verletzt. Nach notärztlicher Versorgung wurde sie in das Unfallkrankenhaus Linz eingeliefert. Der Lkw-Fahrer dürfte die Frau laut Polizei übersehen haben.