Sturm und Hagel möglich: Hier sind heute Gewitter „nicht auszuschließen“

Während es gestern noch verbreitet freundlich war -mit Spitzentemperaturen über 20 Grad – wird das Wetter heute wieder deutlich instabiler. „Sogar ein kurzes Gewitter ist nicht ganz auszuschließen“, erklärt die „GeoSphere Austria“. Auch die „Unwetterwarnzentrale“ schreibt auf Facebook, dass sich das stabile Wetter heute schon wieder ändert. „Wolken dominieren und aus Westen breiten sich Schauer und einzelne Gewitter auf weite Landesteile aus“, heißt es dort.

Stellenweise schon am Vormittag Regen

Am genauesten wird jedenfalls „Skywarn Austria“, ebenfalls auf Facebook. Laut „Skywarn“ soll es von Vorarlberg bis ins Salzburger Land häufig schon am Vormittag regnen, während es im Rest Österreichs zunächst noch Auflockerungen geben könnte. „Am Nachmittag steigt auch hier das Schauer- und Gewitterrisiko stark an. Die meisten Gewitter gibt es vom Tiroler Unterland bis nach Oberösterreich“, so „Skywarn“. Vereinzelt seien sogar Sturmböen oder kleinkörniger Hagel möglich.

Schnee kommt am Wochenende

Schneien wird es heute aber jedenfalls noch nicht verbreitet, die Schneefallgrenze liegt nämlich in 2.000 Metern Höhe, wie die „GeoSphere Austria“ berichtet. Am Wochenende könnte es der Schnee dann aber stellenweise schon auch bis in so manches Tal schaffen. Mehr dazu hier.