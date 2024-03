Die erste in Kärnten: Interspar bringt Abholstation nach Klagenfurt

In mehreren Filialen in ganz Österreich hat es bereits Abholboxen gegeben, Kärnten war eines jener Bundesländer, wo Interspar das noch nicht verwirklicht hat. Vor kurzem haben wir dann exklusiv darüber berichtet, dass eine ebensolche auch in der Durchlaßstraße installiert werden sollte und nun ist es so weit: Die Interspar-Abholstation in Klagenfurt ist bereit.

Rund 21.000 Produkte stehen zur Verfügung

Der Grund lag dabei darin, dass es in Klagenfurt bis dato keinen Lebensmittel-Onlineshop von Interspar gegeben hat, man konnte also nur in den Märkten selbst einkaufen. Mit der neuen Abholstation können die Klagenfurter nun aber die Lebensmittel online kaufen und auswählen und dann bei den Abholboxen abholen. Wie man seitens „Interspar“ erklärt, würden rund 21.000 Produkte des täglichen Bedarfs dabei zur Verfügung stehen.

„Kühlkette bleibt stets aufrecht“

Man bekommt per E-Mail dann einen Abholcode, den man bei der Abholstation eingeben muss. Hinter einer der Türen wartet dann der Einkauf auf einen. Auch gekühlte Lebensmittel können sicher gelagert werden. „Die Kühlkette vom Markt bis zur Abholung bleibt stets aufrecht“, verspricht man. Man kann sich dabei die Bestellung noch am selben Tag abholen, möglich ist auch, ein Zeitfenster dafür auszuwählen. Das Ganze kostet einen Euro, wobei die Pauschale ab einem Einkaufswert von 100 Euro entfällt. Die Abholzeiten sind von Montag bis Freitag von 9 bis 19 Uhr und am Samstag von 9 bis 17 Uhr.