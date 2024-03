Hunde- und Katzeneltern aufgepasst: Neuer Shop eröffnet in Pörtschach

Hunde- und Katzeneltern aufgepasst! In Pörtschach wird am 5. April ein neuer Shop für „alles, was das Hunde- und Katzenherz begehrt“ eröffnen, wie die beiden Betreiber, Pia und Michelle, auf Facebook bereits erklären. In der Hauptstraße 149 wird es dann im „pinkabell“-Shop handgemachte Produkte, hochwertiges Futter, Kauartikel, Leckerlies, Betten, Futternäpfe und sogar Hunde- und Katzenmarmelade geben.

Am Eröffnungswochenende gibt es Sekt und Brötchen

Der Shop hat am 5. April von 14 bis 18 Uhr und am 6. und 7. April jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Am Eröffnungswochenende soll es neben einem Glücksrad auch Sekt und Brötchen geben – „solange der Vorrat reicht“.