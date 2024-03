„Königsdisziplin“: 64 Kärntner Florianis ausgezeichnet

Veröffentlicht am 21. März 2024, 08:35 / ©LPD Kärnten / Peter Just

Das Engagement der Einsatzorganisationen sei von unschätzbarem Wert für unsere Gemeinschaft, betonte Katastrophenschutzreferent Daniel Fellner. „Ihr seid in täglicher Bereitschaft, euren Mitmenschen zu helfen, sie vor Gefahren zu schützen und auch ihr Hab und Gut vor Schäden zu bewahren. Dafür gebührt euch allen die größtmögliche Wertschätzung“, so Fellner in seiner Ansprache im Spiegelsaal der Landesregierung.

„Nicht immer ist die Wertschätzung dafür sichtbar“

Außerdem hob er die zentrale Bedeutung des Ehrenamts hervor: „Das Engagement, mit welchem ihr eure Freizeit in den Dienst der guten Sache und in den Dienst der Gemeinschaft stellt, ist nicht selbstverständlich und ist euch hoch anzurechnen. Gerade im Katastropheneinsatz wird viel verlangt, es geht bis an die Belastungsgrenze und darüber hinaus. Nicht immer ist die Wertschätzung dafür sichtbar.“ Für den Landesrat sei der Katastropheneinsatz die „Königsdisziplin“, dieser verdiene vollsten Respekt und Dankbarkeit.

Florianis dieser Feuerwehren haben eine Medaille erhalten

Mit den Kärntner Katastropheneinsatzmedaillen in Silber und Bronze ausgezeichnet wurden Feuerwehrfrauen und -männer der Freiwilligen Feuerwehren Gnesau, Gödersdorf, Treffen, Velden, Gratschach-St. Andrä, Föderlach sowie der Freiwilligen Feuerwehr Drobollach.