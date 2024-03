Dieser McDonald’s hat jetzt rund um die Uhr geöffnet

Veröffentlicht am 21. März 2024, 09:09 / ©5 Minuten

Schon jetzt haben zahlreiche McDonald’s Filialen bis zu später Stunde geöffnet. Meist enden die Öffnungszeiten um 1 Uhr aber auch teils um 4 Uhr morgens. Letzteres ist bei dem McDonald’s in der Heiligenstädter Straße in Wien-Döbling, 19. Bezirk, der Fall.

Rund um die Uhr Essen

Ab Freitag, dem 22. März, hat diese McDonald’s-Filiale 24/7 geöffnet. Pommes, Burger und Co. werden hier also rund um die Uhr von der Theke gehen. Die Öffnungszeiten werden damit aber grundsätzlich „nur“ um zwei Stunden verlängert, denn dieser Standort hat bereits von 6 bis 4 Uhr geöffnet. An den zwei „Zusatz-Stunden“ wird der Drive-In besetzt sein.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.03.2024 um 09:12 Uhr aktualisiert