Tag des Waldes: Kärntner wollen eine selbstbestimmte Waldbewirtschaftung

Konkret geht es dabei um zwei Gesetzesmaterien: einerseits um die Verordnung zur Wiederherstellung der Natur und andererseits um die Entwaldungsverordnung. Für Siegfried Huber, Präsident der LK Kärnten, sind beide Gesetzesmaterien in der vorliegenden Form völlig verfehlt. Er kritisiert aber vor allem die Entwaldungsverordnung: „Was die EU hier vorhat, geht völlig an der Realität vorbei. Das ist genau jene Politik, die die Bauern auf die Barrikaden bringt! Die Holznutzung ist hierzulande ohnehin im Forstgesetz geregelt. Deshalb brauchen wir eine grundlegende Überarbeitung dieser Verordnung.“

Waldinvestitionen

Jedes Jahr werden auch von der öffentlichen Hand hohe Beträge in den Erhalt der

Ressource Wald investiert, 2024 sind es in Kärnten 15,45 Millionen Euro. „Schadflächen werden

aufgeforstet, Schutzwälder wiederaufgebaut und Klimafeste Wälder begründet. Diese

Bemühungen gehören unterstützt, anstatt behindert“, unterstreicht Forstreferent des Landes Kärnten, Martin Gruber.

EU-Kommission wird aufgefordert

Gemeinsam wenden sich die fünf Spitzenrepräsentanten der heimischen Wald- und

Forstwirtschaft nun an die EU-Kommission und fordern diese in einer „Charta für

selbstbestimmte Waldbewirtschaftung“ zu einem Kurswechsel in der EU-Forstpolitik auf.

Die vorliegenden Gesetzesmaterien müssten gemeinsam mit den Waldbesitzern überarbeitet werden. Vor allem in Hinblick auf die bereits beschlossene Entwaldungsverordnung fordern die fünf Unterzeichner eine Revision der Gesetzesmaterie durch die EU.

Fakten zum Wald in Kärnten Ca. 62 % der Landesfläche sind Wald. Damit ist Kärnten nach der Steiermark das

zweitwaldreichste Bundesland Österreichs.

zweitwaldreichste Bundesland Österreichs. Der Holzvorrat in Kärnten liegt bei ca. 180 Millionen Festmetern. Damit können rund 1 Mio. Holzhäuser errichtet werden.

Im Jahr 2023 lag die Gesamt-Schadholzmenge in Kärnten bei fast 2 Mio. Festmetern, allein die Borkenkäfer-Schadholzmenge betrug rund 850.000 Festmeter.

Kärntens Wald wird von rd. 23.000 Waldbesitzern bewirtschaftet. Die Forst- und Holzwirtschaft ist nach dem Tourismus der zweitwichtigste Devisenbringer mit rund 20.000 Beschäftigen.

Ein um 10 % geringerer Holzeinschlag würde einen Verlust von mehr als 140 Mio. Euro an Wertschöpfung und von 3500 Arbeitsplätzen bedeuten.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.03.2024 um 10:15 Uhr aktualisiert