Rassismusbekämpfung: „ZARA“ kritisiert Regierung

Alltagsrassismus in Österreich ist nach wie vor tief verankert

Eine der zentralen Forderungen von ZARA, der nationale Aktionsplan gegen Rassismus, wird laut Sozialminister Johannes Rauch wohl nicht mehr umgesetzt. Rauch betont, dass die Regierung in dem Bereich einige Projekte gemacht und „einiges auf den Weg gebracht“ habe.

Großer Aufholbedarf

ZARA werde sich „weiter dafür einsetzen, Österreich näher an eine rassismuskritische Gesellschaft zu bringen“, betonte ZARA-Geschäftsführerin Rita Isiba. „Wenn wir schon nicht die Unterstützung aus der Politik haben, haben wir zumindest die Unterstützung von Privatpersonen und Unternehmen.“ Allen voran im Bildungssystem, am Arbeitsplatz, im Gesundheitssystem und im Kontakt mit der Polizei gebe es den größten Aufholbedarf. 1.708 Mal hat ZARA bei Meldungen von Rassismus persönlich beraten, 702 Mal rechtliche Maßnahmen und andere Interventionen gesetzt.

Hohe Nachfrage & überlastet Beratungsstellen

Von den 1.302 Meldungen, die ZARA im Jahr 2023 dokumentierte, betrafen 58 Prozent Rassismus online. Der Bedarf an intensiver Beratung sei aber deutlich höher als die Kapazitäten der Stelle. „Es wird nicht so viel gemeldet, wenn die ZARA-Beratungsstelle acht Wochen schließen muss, um die vorliegenden Meldungen zu bearbeiten“, erklärt sich Leiterin der Beratungsstellen Fiorentina Azizi-Hacker zu dem Rückgang der Meldungen.

Kritik an Deutschförderklassen

Kritik äußerte die Stelle erneut an den Deutschförderklassen. Der Umgang mit Mehrsprachigkeit sei aber generell ein Problem an vielen Schulen. Lehrer Ali Dönmez schilderte mehrere Fälle, in denen Kindern und Jugendlichen verboten wurde, Türkisch oder Arabisch zu sprechen bzw. diese dafür bestraft wurden. (APA, red 21.03.2024)