Mädels in der Technik: Das gibt es bei den „Girls’ Days“ zu entdecken

Der Girls‘ Day ist ein internationaler Aktionstag, der Mädchen und junge Frauen dazu motivieren soll, einen technischen, handwerklichen oder naturwissenscha­ftlichen Beruf zu ergreifen. Er findet üblicherweise am letzten Donnerstag im April statt. Auch die Stadt Graz nimmt schon seit Jahren mit einem besonders interessanten Programm daran teil.

Über 300 Plätze und 11 Veranstaltungen

„Die Berufswahl ist eine sehr wichtige Entscheidung. Ich möchte Mädchen und junge Frauen dazu ermutigen, einen Beruf zu wählen, der sie fasziniert, auch wenn er eher als Männerberuf gesehen wird“, sagt Bürgermeisterin und Frauenstadträtin Elke Kahr. Heuer ist es dem Referat Frauen & Gleichstellung gelungen, den Girls‘ Day etwas zu verlängern, um noch mehr Interessierten die Teilnahme zu ermöglichen. Über 300 Plätze können auf 11 Veranstaltungen vergeben werden. Neu dabei sind diesmal die Grazer Spielstätten mit dem Orpheum.

Drei Tage volles Programm

Gestartet wird am 23. April in der Oper Graz. Weiter geht es am 24. April mit einer Führung und Diskussion im Schauspielhaus Graz und am 25. April ist der Höhepunkt des Programms mit Führungen im Universalmuseum Joanneum/Naturkunde und Sammlungszentrum, art + event Theaterserice, Next Liberty und (neu) den Grazer Spielstätten.

Zur Anmeldung: Anmeldungen sind bis 19. April 2024 an [email protected] möglich. Es gilt: First come – first serve!

„Technik im Fokus“

Dabei sollen Berufe wie IT-Techniker, technische Zeichner, Elektriker, Haustechniker, Präparator, Theatermaler, Veranstaltungstechniker, Tontechniker und vieles mehr im Rahmen von Führungen mit Einblicken hinter die Kulissen vorgestellt werden. Die verschiedenen Teams nehmen die Mädchen mit in ihre Arbeitsbereiche und erzählen von ihren Berufen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.03.2024 um 10:44 Uhr aktualisiert