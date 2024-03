Wurde Kater entführt? Von beliebtem Tier fehlt jede Spur

Der Kater, der auf viele Namen – darunter Jack, Oski und Blacky – hört, wohnt in der Johann-Strauß-Straße, ist aber auch häufig in der Obirstraße anzutreffen. Dort wohnt nämlich der „Seelenverwandte“ des mittlerweile 18 Jahre alten Katers. „Sie sind ein Herz und eine Seele“, erklärt die Besitzerin in einem Gespräch mit 5 Minuten. Seit einigen Wochen fehlt aber jede Spur von dem Kater.

„Er ist gechippt und in keinem Tierheim zu finden“

Auf dem Plakat, mit welchem nach ihm gesucht wird, wird gar von einer „Entführung“ gesprochen. Demnach soll eine Frau in einem roten oder silbernen Auto den allseits beliebten Kater in der Obirstraße in der Nähe der Bäckerei einfach mitgenommen haben. „Er ist gechippt und in keinem Tierheim zu finden. Wir vermuten, dass er eingesperrt worden sein könnte und die Orientierung verloren hat“, so die Frau weiter.

„Das kann tödlich für ihn enden“

Wirklich besorgniserregend sei jedoch, dass der Kater das für Katzen typische Schutzfell, das ihn vor Kälte schützen soll, nicht mehr hat bzw. es bei ihm nicht mehr so ausgeprägt ist. „Wenn er eine Nacht in der Kälte verbringt, kann das tödlich für ihn enden. Wir machen uns große Sorgen“, meint die Frau. Abschließend hofft sie, dass jemand etwas gesehen haben könnte oder weiß, wo der Kater ist.