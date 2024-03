Spatenstich-Feier: FH bekommt neuen Gesundheitscampus

Um das regionale Studienangebot zu erweitern und mehr Studierende in der Gesundheits- und Krankenpflege ausbilden zu können, hat das Land Steiermark beschlossen, einen weiteren Standort für den FH-Studiengang „Gesundheits- und Krankenpflege” einzurichten. Dies ist ein wichtiger Ausbauschritt für die Versorgung der Bevölkerung, wie bei der Spatenstich-Feier von den Anwesenden betont wurde.

Über 200 Plätze ab September 2025

„Der neue FH Gesundheitscampus ist ein wesentliches Projekt gegen den Personalmangel im Bereich Gesundheit und Pflege. Hier entsteht eine umfassende Qualitäts- und auch Quantitätsoffensive, mit der die Pflegeausbildung in der Steiermark noch attraktiver wird”, freut sich Landeshauptmann Christopher Drexler.„Insgesamt nehmen wir für dieses Projekt rund 23,5 Millionen Euro in die Hand und bieten damit ab September 2025 nicht nur mehr Plätze, sondern auch beste Bedingungen für die Studierenden”, sagt Finanzreferent und Landeshauptmann-Stellvertreter Anton Lang.

©NOW Architektur ZT GmbH / Expressiv GmbH So wird die neue Ausbildungsstätte aussehen.

Gebäudesanierung und Zubau

Der Gesundheitscampus der FH JOANNEUM wird in der ehemaligen Volksschule beziehungsweise dem Polytechnikum Kapfenberg in der Wiener Straße 23-25 durch Sanierung des Bestandsgebäudes sowie einen Zubau realisiert. Der Baubeginn ist bereits erfolgt und der Aushub für den geplanten Zubau abgeschlossen. Derzeit sind die Schalungs- und Betonierarbeiten für das neue Kellergeschoss in vollem Gange. Als nächste Schritte folgen die Entkernung des bestehenden Gebäudes, die Herstellung eines Pavillons in Holzbauweise (Zubau) sowie der Abbruch des Turnsaals der ehemaligen Schule und der WC-Anlage. „Es ist der Aufbruch in die Zukunft und ein moderneres Stadtbild und das verbindendende Element zwischen Europaplatz und Altstadt”, erklärt der Bürgermeister von Kapfenberg, Friedrich Kratzer.