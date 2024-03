Tödlicher Unfall auf A14: 23-Jähriger steigt aus, wird von Auto erfasst

Veröffentlicht am 21. März 2024, 10:55 / ©Pixabay / Myriams-Fotos

Ein 23-jähriger Fahrzeuglenker geriet im Bereich der Auffahrt Nenzing aus unbekannter Ursache mit seinem Auto ins Schleudern. Das Fahrzeug prallte dabei gegen die Mittelleitschiene und blieb kurz darauf in der Mitte der Fahrbahn stehen. Der rumänische Staatsangehörige stieg infolgedessen aus dem Fahrzeug aus.

Lenker (48) erfasst 23-Jähriger

Zum selben Zeitpunkt fuhr ein 48-jähriger Lenker ebenfalls auf der A14. Um den über die Autobahnauffahrt Nenzing auffahrenden Fahrzeugen die freie Fahrt zu ermöglichen, fuhr der Österreicher mit seinem Auto auf die Überholspur. Dabei dürfte der 48-jährige Mann den auf der Fahrbahn befindlichen 23-Jährigen und dessen Fahrzeug übersehen haben. Er erfasste den Rumänen und sein Auto frontal.

Unter Auto eingeklemmt

Durch die Kollision wurde der Verunfallte unter dem Fahrzeug eingeklemmt. Das Fahrzeug des 48-Jährigen kam 20–30 Meter hinter der Kollisionsstelle entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Der 21-jährige Mann wurde durch Zeugen unter dem Fahrzeug geborgen. Trotz eingeleiteter Erste-Hilfe-Maßnahmen verstarb der rumänische Staatsangehörige noch an der Unfallstelle. Der 48-jährige Mann verletzte sich schwer an seiner linken Hand und wurde in ein Krankenhaus verbracht.

A14 gesperrt

Im Zuge der Unfallaufnahme war die A14 in Fahrtrichtung Deutschland zwischen der Abfahrt Nenzing bis zur Abfahrt Frastanz knapp vier Stunden gesperrt. An der Unfallstelle waren 15 Einsatzkräfte des Roten Kreuz, 20 Mann der Feuerwehr Bludenz, mehrere Fahrzeuge der Asfinag, 5 Streifen der Bundespolizei, ein Sachverständiger des Landes Vorarlberg und ein Abschleppdienst im Einsatz.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 21.03.2024 um 11:01 Uhr aktualisiert