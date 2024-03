Krapfenhochburg Kärnten: Nirgends sonst hat man ihn so gern

Veröffentlicht am 21. März 2024, 11:01 / ©Pixabay / Christel

Dennoch schafft es der Krapfen auch in Kärnten nicht auf Platz 1 der liebsten Süßspeisen. Dort ist, wie in den meisten anderen Bundesländern auch, die Palatschinke (mit 64 Prozent). Ebenfalls noch knapp vorm Krapfen platziert sich der Apfelstrudel (mit 62 Prozent). Die Palatschinke steht vor allem im Osten Österreichs, in Niederösterreich, Wien und der Steiermark ganz vorne.

Kaiserschmarrn ist vor allem im Westen beliebt

Je weiter man nach Westen geht, desto stärker wird aber der Kaiserschmarrn. Bei den Tirolern und Salzburgern landet beispielsweise dieser auf Platz 1. Österreichweit liegt der Krapfen mit 55 Prozent übrigens „nur“ auf Platz 4, noch hinter Palatschinke, Kaiserschmarrn und Apfelstrudel.

„Auswahl an Süßem ist einzigartig“

„Österreich ist das Mehlspeisenland schlechthin. Die Auswahl an Süßem ist einzigartig – sei es die Sachertorte zum Kaffee oder die Palatschinke als warme Speise zu Mittag“, sagt Herbert Haas, Geschäftsführer von „foodora“. Nach der Palatschinke, dem Apfelstrudel und dem Krapfen folgen in Kärnten übrigens als liebste Mehlspeisen der Kaiserschmarrn und Buchteln.