Grazer Brandstifter festgenommen: Feuerteufel von Drogen „benebelt“

Mehrere Grazer Polizeistreifen wurden beinahe zeitgleich zwischen 19 Uhr und 20 Uhr zu unterschiedlichen Brandorten gerufen. Am Europaplatz brannte ein Fahrradständer. Kurze Zeit darauf brannten Zeitungen, sowie ein Mistkübel und ein Fahrrad am Eggenberger-Gürtel. Kaum konnte die Berufsfeuerwehr Graz die Brände löschen, langten zwei weitere Brandeinsätze, wiederum am Eggenberger-Gürtel ein – wir haben berichtet.

Verdächtiger wurde festgenommen

Grazer Polizisten führten erste Ermittlungen in Richtung eines möglichen Brandstifters. Dabei gelang es ihnen, in unmittelbarer Nähe eines Brandortes, einen 34-jährigen Verdächtigen anzuhalten. Der im Bezirk Gries untergebrachte Mann wurde festgenommen. Das Kriminalreferat übernahm die weiteren Ermittlungen.

Erinnerungslücken wegen Drogenrausch

Der Verdächtige zeigte sich zum Vorwurf der Brandstiftung nicht geständig. Er habe Erinnerungslücken und sei verwirrt gewesen. Grund dafür dürfte sein intensiver Drogenkonsum gewesen sein. Der Mann wird der Staatsanwaltschaft Graz wegen Sachbeschädigung angezeigt.

