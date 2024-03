Banküberfall stellt Polizei vor Rätsel: Was hat die Mütze damit zu tun?

Veröffentlicht am 21. März 2024, 11:49 / ©Montage: Артем Константинов/ #132440298/ stock.adobe.com/ Canva

Wie berichtet, kam es am gestrigen Mittwoch, dem 20. März, gegen 15.39 Uhr in Innsbruck zu einem Raubüberfall in einer Bankfiliale. Heute gab die Polizei neue Details zum Vorfall bekannt.

Mitarbeiterin an der Schulter gepackt

Der bislang unbekannte maskierte Mann war direkt zu einer der beiden Mitarbeiterinnen im Schalterraum gegangen, hatte sie an der Schulter gepackt und gefordert – in deutscher Sprache mit ausländischem Akzent – das Bargeld herauszugeben. Danach begann der Täter sämtliche Schubladen im Kassenbereich zu durchsuchen. Als er kein Bargeld fand, forderte er die beiden Mitarbeiterinnen erneut zur Herausgabe von Bargeld auf. Zeitgleich kam ein weiterer Mitarbeiter, der den Lärm wahrgenommen hatte, hinzu, der Räuber ergriff ohne Beute die Flucht.

Wollmütze und zwei verdächtige Männer

„Die sofort eingeleitete Fahndung verlief negativ. Bei dem Überfall wurde niemand verletzt. Eine psychosoziale Betreuung der Mitarbeiter wurde durch das KIT-Team durchgeführt“, berichtet die Polizei. Im Zuge der Ermittlungen konnte in der Nähe des Tatorts eine Wollmütze aufgefunden werden. Ob ein Tatzusammenhang besteht, muss noch ermittelt werden. Ein Zeuge bemerkte in der Nähe des Tatorts zwei andere Männer. „Ob ein Zusammenhang zur Tat besteht, ist ebenfalls noch Gegenstand laufender Ermittlungen.“