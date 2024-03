Papa verloren: Firma ruft Spendenaktion für Tochter (8) ins Leben

Familie in Not

Bei Schlägerungsarbeiten in einem Waldgebiet nahe der Gemeinde St. Veit an der Gölsen ereignete sich am 22. Januar 2023 ein sehr schwerer Unfall, bei dem der junge Arbeiter sein Leben verlor – 5 Minuten berichtete.

Schwerer Schicksalsschlag

Im Januar traf die Familie aus Niederösterreich ein schwerer Schicksalsschlag. Stefan L. war ein geschätzter Mitarbeiter in der Lagerhausfiliale St. Veit. Nach dem furchtbaren Unfall muss seine Tochter Anna ohne ihren Vater aufwachsen.

Spendensumme wird verdoppelt

„Der Verlust und die Trauer sind unermesslich. Auch wenn wir der Familie leider den Schmerz nicht nehmen oder lindern können, so können wir doch gemeinsam einen kleinen Beitrag leisten, um ihnen die finanziellen Sorgen zu nehmen“, so das Lagerhaus St. Pölten. Die Geschäftsführung hat ein Spendenkonto für die Tochter eingerichtet. Die Spendensumme wird vom Lagerhaus verdoppelt.