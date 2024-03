E-Card gefunden: Was ist mit verschollener Kärntnerin passiert?

Im Februar 2006 war es, als Michaela Grabner das letzte Mal gesehen wurde. Seitdem gilt sie als vermisst, immer wieder wurde auch Spuren nachgegangen, diese führten die Ermittler sogar bis nach Paraguay – leider ohne Erfolg. Am 9. März hat ein Kind in Klagenfurt bei der Glan in der Nähe des Klinikums gespielt und plötzlich eine Handtasche aus dem Gewässer gezogen. In dieser Handtasche war eine E-Card – von der Vermissten.

Einsatztaucher haben Kosmetika gefunden

Das Kind hat die Karte gleich mit nach Hause genommen, die Eltern haben nach kurzer Recherche die Polizei informiert. Gestern sind dann auch die Einsatztaucher der Feuerwehr ausgerückt und haben nach weiteren Gegenständen, Hinweisen oder Anhaltspunkten in der Glan gesucht. „Gefunden haben wir nur Kosmetika und dergleichen“, erklärt Siegfried Katholnig vom Landeskriminalamt Kärnten gegenüber 5 Minuten.

Suche wird im Sommer weitergeführt

Die E-Card ist übrigens sehr alt und dürfte wohl auch von damals stammen. Es handle sich um eine „Einser-Ausgabe“, erklärt Katholnig weiter. Wie sie in die Handtasche gekommen ist und ob die Handtasche ebenfalls 18 Jahre alt ist, ist nicht klar. Aktuell werde man die Suche nicht mehr weiterführen. „Bei einem besseren Wasserstand kommen wir aber vielleicht im Sommer dann wieder“, so Katholnig. Auch weitere Hinweise oder Anhaltspunkte habe man derzeit nicht. „Zumindest nichts Konkretes.“

„Wir sind schon ganz verzweifelt“

Der Vermisstenfall rund um die damals 22-Jährige, die in die Prostitution abgerutscht war, bleibt also weiter ein Rätsel. Ob sie noch lebt oder gar getötet wurde, ist unklar. „Wir sind schon ganz verzweifelt und hoffen jeden Tag, dass Michaela nachhause kommt und wir sie wieder in die Armen schließen können“, hofft ihre Mutter auf der eigens für die Vermisste eingerichteten Website jedenfalls weiterhin auf ein Happy End.