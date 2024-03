Einen Faible für Süßes: Darauf fliegen die Österreicher

Torten und Co.

Vor allem in Niederösterreich (73 %), aber auch in Wien (66 %) oder der Steiermark (67 %) zählt die süße Palatschinke zu den Lieblings-Nachspeisen. Österreichweit siegt die Palatschinke mit exakt zwei Drittel der Befragten, die sie „besonders gerne essen“.

Einen Faible für süße Gerichte

Richtung Westen steht dann aber der Kaiserschmarrn ganz oben an der Spitze. 63 Prozent der Österreicher haben ein Faible für das süße Gericht, insbesondere die Tiroler (72 %) und Salzburger (66 %) – noch vor der Palatschinke. Den dritten Platz belegt österreichweit der Apfelstrudel, vor dem Krapfen. Unter den warmen Süßspeisen sind die Obstknödel auf Rang drei. Gefüllt mit Marillen, Zwetschken oder Erdbeeren zählen sie für rund die Hälfte der Österreicher zu den beliebtesten Desserts. „Österreich ist das Mehlspeisenland schlechthin. Die Auswahl an Süßem ist einzigartig“, sagt Herbert Haas, Geschäftsführer von foodora.

Kaffee und Kuchen – ein „Muss“ in Österreich

Zu einem Kaffee gehört ein Stück Kuchen. Das älteste Tortenrezept ist zum Beispiel jenes für die Linzer Torte. Diese wird von 26 Prozent der Befragten des foodora Trend Monitors besonders gerne verspeist. Doch die vorderen Plätze nehmen bei den Torten andere Gustostückerl ein. Ein Grenzgänger sind Apfel- und Topfenstrudel. In Kärnten (62 %) oder der Steiermark (64 %) ist der Apfelstrudel sehr gerne am Teller gesehen, österreichweit auf Platz drei der beliebtesten Mehlspeisen. Ein Allrounder sind hingegen die Krapfen. 55 Prozent der Österreicher zählen diese zu ihren Lieblings-Süßspeisen – am häufigsten die Kärntner.

Sachertorte hoch im Kurs

Ein weiterer Klassiker der österreichischen Mehlspeisenkultur ist die Sachertorte. Sie folgt dem Apfelstrudel und dem Krapfen bei den beliebtesten Kuchen. Österreichweit gesehen haben vor allem die Burgenländer die Sachertorte besonders gerne, gefolgt von den Tirolern und den Vorarlbergern. Aber auch der Gugelhupf ist unter den klassischen Kuchen weit vorne gereiht. Besonders beliebt ist er in Oberösterreich.

