„Kein Sparverein“: Finanzreferent präsentiert Rechnungsabschluss

„Die Stadt kann im Vergleich zum Voranschlag deutlich bessere Kennzahlen ausweisen. In der Operativen Gebarung Gesamthaushalt steht ein Plus von 45,6 Millionen Euro. Beim Nettofinanzierungssaldo Allgemeiner Haushalt, der sich auf die Liquidität der Stadt auswirkt, konnte ebenfalls ein Zuwachs von 16,4 Millionen Euro erwirtschaftet werden“, so Finanzreferent Philipp Liesnig (SPÖ). Die Gründe für die Verbesserung seien „eine umsichtige Haushaltsführung, niedrigere Ausgaben im operativen Bereich und Mehrreinahmen, die sich durch alle Bereiche im Haus ziehen“.

Fünf Millionen Mehreinnahmen aus Kommunalsteuer

Einer der größten Brocken in der Ergebnisverbesserung würde auf die Mehreinnahmen von fünf Millionen Euro aus der Kommunalsteuer entfallen. Mit diesem positiven Ergebnis des Allgemeinen Haushalts seien die Inneren Darlehen für negative Haushaltsergebnisse aus den Jahren 2020 und 2021 in der Höhe von 15,2 Millionen Euro getilgt worden. Die Inneren Darlehen für die Zwischenfinanzierung des Projekthaushalts betragen damit per Stichtag 31. Dezember 2023 rund 19,2 Millionen Euro.

„Die Stadt ist kein Sparverein“

Man wolle aber nicht nur sparen. „Die Stadt ist kein Sparverein, wir müssen Zukunft schaffen und Menschen Perspektiven geben. Dabei sollte besonderer Fokus auf Soziales, Bildung, Jugend und Sicherheit gesetzt werden. Hier ist auch der Bund gefordert, die Kommunen zu unterstützen, um Zukunftsinvestitionen zu tätigen“, fordert Liesnig. Der Finanzreferent sieht für die Stadt weiterhin eine schwierige Ausgangslage. Die Teuerung werde hoch bleiben, die Wirtschaftslage stagnieren. Ziel müsse es trotzdem sein, im Allgemeinen Haushalt ausgeglichen zu bilanzieren und im Gesamthaushalt ein deutliches Plus zu erwirtschaften. Dazu werden auch interne Reformen weiter vorangetrieben. Die finale Beschlussfassung des Rechnungsabschlusses 2023 erfolgt noch durch den Gemeinderat.

Scheider: „Weg des Sparens konsequent weitergehen“

„Es ist verwunderlich, dass wir jedes Jahr um einen Budgetbeschluss ringen, der Abteilungsleiter nicht einmal den Voranschlag unterschreibt und alle Abteilungen drastische Kürzungen und Einsparungen hinnehmen mussten“, kritisiert Bürgermeister Christian Scheider (Team Kärnten). Positiv sei es jedenfalls, dass es der Stadt finanziell besser gehe. Er fordert gleichzeitig aber auch, den „Weg des Sparens konsequent weiter zu gehen“.

Geier: „Nicht weiter Verwirrung und Chaos stiften“

„Mit dem Rechnungsabschluss für 2023 sehe ich meine Vermutung bestätigt. Wenn es im Herbst darum geht, ein Budget zu beschließen, war es unter Liesnig als Finanzreferent bisher immer so, dass es nur unter vielen Zugeständnissen für seine Projekte einen Budgetbeschluss gab, weil scheinbar das Geld fehle“, erklärt ÖVP-Clubobmann Julian Geier. „Nun sehen wir wieder, dass das Ergebnis eine ganz andere Sprache spricht.“ Dennoch sei das aufgrund des Investitionsstaus in vielen Bereichen kein Grund zum Jubeln. Er fordert Liesnig nun dazu auf, „nicht weiter Verwirrung und Chaos“ zu stiften.

Motschiunig: „Woher kommt das Geld?“

„Mit dem Rechnungsabschluss für 2023 beweist Finanzreferent Liesnig einmal mehr, dass seine Finanzplanung für die Stadt regelmäßig misslingt“, kommentiert Grünen-Stadtparteiobfrau Margit Motschiunig die Präsentation des Rechnungsabschlusses für 2023. Das Zustandekommen dieses Abschlusses sei jedenfalls zu hinterfragen: „Wie schon beim Voranschlag für 2024 werden wir mit einer Präsentation der Zahlen überrascht – ihre Richtigkeit sei dahingestellt.“ Motschiunig fragt sich, woher das Geld komme, wo Klagenfurt doch seit Jahren „nur mit großer Müh und Not zu seinen Voranschlägen“ komme.

