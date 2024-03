Millionen fließen in Ausbau von Villacher Senioren-Wohnheim

Am Foto: Volkshilfe-Geschäftsführer Jürgen Pfeiler, Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser, Volkshilfe-Präsident Ewald Wiedenbauer, Bürgermeister Günther Albel und Stadtrat Harald Sobe (v.l.)

Veröffentlicht am 21. März 2024, 12:50 / © Stadt Villach/Wolfgang Kofler

„Der Ausbau des Standorts ist ein wichtiger Teil der dynamischen Entwicklung der Stadt. Das Wohnheim liegt in zentraler Lage, wichtige Alltagswege und Freizeitaktivitäten lassen sich von dort aus bestens tätigen“, weiß Bürgermeister Günther Albel (SPÖ). Die Stadt hat für den Ausbau das Baurecht vergeben, bleibt aber trotzdem Eigentümerin der Liegenschaft. Stadtrat Harald Sobe (SPÖ) bringt es auf den Punkt: „Wir haben es mit einer Win-win-win-Situation zu tun, von der Kooperation profitieren die Menschen, die hier leben, wir als Stadt und auch unsere Partner, mit denen wir das erweiterte Projekt gestalten.“ Geplant ist, das Wohnheim um Generationen-Wohnungen zu erweitern. Auch ein öffentlicher Demenzpark und eine Frauen-Notschlafstelle werden entstehen.

16 Millionen Euro werden investiert

Sobe weiter: „Wir haben Partner, die in enger Abstimmung mit uns die Investition von rund 16 Millionen Euro stemmen werden.“ Aufgrund des baulichen Zustands des Seniorenwohnheimes und geänderter (baulicher) Auflagen und Standards in der Pflege sei eine Totalsanierung der Gebäude dringend erforderlich. Geplant ist, die Anzahl der zwischen 35 und 40 Quadratmeter großen Wohnungen zu erhöhen und das bestehende Haus entsprechend zu sanieren. Der Verein Volkshilfe Kärnten ist bereit, die erforderlichen Sanierungen und Umbauten im Ausmaß von 16 Millionen Euro auf eigene Kosten durchzuführen, um ein Altenwohnheim der neuen Generation entstehen zu lassen. Um weiteren Flächenverbrauch zu vermeiden, wird der bestehende Baukörper aufgestockt. In den aktuell 94 Wohneinheiten des Seniorenwohnheims leben derzeit rund 100 Personen. Nach dem Ausbau werden es deutlich mehr sein.

Baustart bereits 2025

„Diese Maßnahmen sind Teil unseres Engagements, hochwertige Pflege- und Wohnmöglichkeiten für ältere Menschen bereitzustellen und ihr Wohlbefinden zu fördern. Die baulichen Veränderungen bringen eine komplette Modernisierung der bestehenden Einrichtungen. Wir sind stolz darauf, diesen wichtigen Schritt zur Verbesserung gemeinsam mit der Stadt Villach durchführen zu können […]“, so Ewald Wiedenbauer, Präsident Volkshilfe Kärnten. Baustart für das gesamte Projekt soll 2025 sein. Die Sanierung bzw. der Ausbau erfolgen bei laufendem Betrieb erfolgen.