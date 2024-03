Andreas Fillei ist Treffens neuer Vizebürgermeister

Am Foto: Bezirkshauptmann Bernd Riepan, Gemeindevorstand Christof Seymann, Bürgermeister Klaus Glanznig, Vizebürgermeister Andreas Fillei (v.l.)

Treffen am Ossiacher See

Veröffentlicht am 21. März 2024, 13:10 / ©Melanie Maurer

Der bisherige Gemeindevorstand Andreas Fillei (SPÖ) wurde am 19. März 2024 von Bezirkshauptmann Bernd Riepan zum neuen Vizebürgermeister der Marktgemeinde Treffen am Ossiacher See angelobt. Zum neuen Gemeindevorstand wurde Landtagsabgeordneter Christof Seymann (SPÖ).

Weitere personelle Weichenstellungen

Weiters wurden vom Bürgermeister Klaus Glanznig (SPÖ) zwei neue Gemeinderäte angelobt: Gemeinderat Josef Pfeifhofer (SPÖ) und Gemeinderätin Patrizia Prettner (GRÜNE). Zur neuen Ausschussvorsitzenden im Ausschuss für nachhaltige Entwicklung, Infrastruktur und Umwelt wurde Gemeinderätin Gerda Burian (SPÖ) gewählt. Glanznig gratulierte allen Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern zur Bestellung dieser verantwortungsvollen Funktionen.