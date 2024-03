Ordnungscoach Anita verrät: Die 7 besten Tipps zum Ausmisten im Frühling

Anita Böheim aus Kalsdorf bei Graz hat schon als Kind ihr Spielzeug gerne selbst weggeräumt. Heute arbeitet sie als Ordnungscoach und weiß, wie man das eigene Zuhause wieder auf Vordermann bringt: „Ich unterstütze Menschen beim Aussortieren ihrer Habseligkeiten. Und bringe das, was übrig bleibt in eine gute, übersichtliche Struktur.“ Den 5 Minuten Lesern verrät sie ihre sieben besten Tipps zum Ausmisten.

Tipp 1: Zeitplan ohne Ablenkung

„Es macht Sinn, sich vorher zu überlegen, wie lange man sich mit dem Aussortieren beschäftigen möchte“, erklärt Anita zu Beginn. Ganz wichtig sei es dann auch, in dieser Zeitspanne nicht abgelenkt zu werden und sich ganz der Sache zu widmen. Vielleicht können die Kinder zur Oma und der Hund zum Nachbarn gebracht werden? Das Handy sollte natürlich auch nicht klingeln während man sich bewusst die Zeit zum Räumen nimmt.

Tipp 2: Starte mit kleinen Bereichen

Man müsse nicht gleich mit den ganz großen Projekten beginnen, meint Anita. Zu Beginn sollte man sich kleine Ziele setzen: „Fang mit einer Lade an und nicht gleich mit dem ganzen Schlafzimmer.“ Denn beim Ordnung machen ist es wie beim Sport: „Man muss es trainieren und sich nicht gleich zu Beginn überfordern. Sonst wird man schnell frustriert.“

Tipp 3: Ordne in Kategorien

Wenn man sich beispielsweise vornimmt, seinen Kleiderschrank zu sortieren, dann muss man beim Kleiderschrank bleiben. „Denn wenn ich in der Jacke einen Lippenstift finde, diesen hinunter zu meiner Handtasche bringe, auf dem Weg dann den Brief finde, der eigentlich ins Büro gehört, dann bin ich nicht mehr bei der Sache“, warnt die Expertin. Den Lippenstift und alles, was man sonst noch findet, kann man beiseitelegen und erst, wenn der Kleiderschrank fertig ist, an die richtige Stelle verräumen.

©Pexels / Ron Lach

Tipp 4: Zuerst emotionslos

Zum Start empfiehlt Anita Dinge auszusortieren, zu denen man keinen emotionalen Bezug hat. „Alte Fotos und Bücher sind immer schwierig. Mit Dingen, zu denen ich keinen emotionalen Bezug habe, tue ich mir anfangs leichter. Die Küche empfiehlt sich dafür. Oder das Badezimmer.“ Denn in Wahrheit braucht niemand drei Nudelsiebe oder vier verschiedenen Haarsprays.

Tipp 5: Brauch ich Omas altes Service wirklich noch?

Bei Gegenständen, zu denen die emotionale Bindung höher ist, wird die Sache schwieriger. Omas altes Service, das einem gar nicht gefällt und hinten in der Vitrine verstaubt, hat man meist nur, weil man es hat. Wenn man es nicht braucht: weg damit. Fällt dieser Schritt schwer, rät der Ordnungscoach folgendes: „Man kann zuerst ein Foto davon machen, als Erinnerung. Und es dann jemandem schenken, dem es vielleicht wirklich gefällt. Denn Erinnerungsstücke trägt man in Wahrheit nur in seinem Herzen.“

Tipp 6: Aus den Augen aus dem Sinn

„Wenn etwas aussortiert wird, dann muss man es so schnell wie möglich entsorgen“, sagt Anita denn sonst stehe es ja erst wieder irgendwo herum. Aber wie und wo? „Man kann bei der Gemeinde fragen, ob es soziale Projekte oder Anlaufstellen gibt, wo man etwas abgeben kann. Kostnixläden, Vinzidorf, Carla, … diese Institutionen freuen sich oft über gute erhaltene Dinge.“ Auch Bekannte und Freunde kann man fragen, ob sie mit der einen oder anderen Habseligkeit vielleicht mehr Freude hätten.

Tipp 7: Ordnung machen und halten

„Ich empfehle meinen Kunden, sich täglich zehn Minuten Zeit zu nehmen, um beispielsweise abends durch die Wohnung zu gehen und zu schauen, wo noch etwas zu machen oder wegzuräumen ist“, erzählt Anita Böheim abschließend. Denn wenn man sich täglich ein paar Minuten Zeit nimmt, erspart man sich im nächsten Frühling einen neuen Berg von Dingen, die man eigentlich gar nicht braucht.