Arznei- und Naturheilmittel Unternehmen ist insolvent

Unternehmensgegenstand ist die Produktion und der Vertrieb von Arzneimitteln und Naturheilmitteln, der Großhandel mit sonstigen Nahrungs- und Genussmitteln sowie der Großhandel mit pharmazeutischen Erzeugnissen und den Einzelhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln. Laut einer vorliegenden Gläubigerlisten sollen die Verbindlichkeiten rund 1.021.170 betragen, berichtet der AKV. Von der Insolvenz seien 17 Gläubiger betroffen.

Keine Gewerbeberechtigung: Fortführung nicht geplant

Zu den Insolvenzursachen wird in erster Linie ausgeführt, dass die Zahlungsunfähigkeit auf einen Vergleich zurückzuführen sei, indem sich die Schuldnerin verpflichtet hat einen Betrag von 107.500 samt Zinsen zu bezahlen. Die Erfüllung des Vergleiches sei in weiterer Folge nicht möglich gewesen. Versuche einer Stundung bzw. einer Ratenzahlung brachten keinen Erfolg. Eine kostendeckende Geschäftstätigkeit war in weiterer Folge nicht mehr möglich, berichtet der AKV. Zudem sei hinsichtlich der Schuldnerin die Zwangsverwaltung beantragt worden. Letztlich verfüge die Schuldnerin auch über keine Gewerbeberechtigung mehr. Das Unternehmen soll laut AKV nicht fortgeführt werden.