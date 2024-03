Mit 223 km/h: BMW-Raser überholte Polizeistreife

Am Mittwoch, 20. März, um 21.15 Uhr überholte ein weißer BMW eine Welser AGM-Streife auf die A1 Westautobahn. „Aufgrund der hohen Geschwindigkeit wurde per Funk um Unterstützung ersucht. Eine Streife der Autobahnpolizeiinspektion Haid führte zu diesem Zeitpunkt im Bereich Sipbachzell Lasermessungen durch.“

Auto und Schein weg

Da fuhr der 36-jährige Serbe, er lebt in der Schweiz, direkt in den „Blitzer“ hinein. Laut Polizei wurden dabei 223 km/h abzüglich der Messtoleranz gemessen. Am Autobahnrastplatz Allhaming wurde der Lenker schließlich abgehalten und kontrolliert. Die Folge: „Aufgrund der eklatanten Geschwindigkeitsübertretung wurde die Bezirkshauptmannschaft Wels-Land vom Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. In Absprache mit der Behörde wurde eine Sicherheitsleistung eingehoben, der Führerschein vorläufig abgenommen und das Fahrzeug vorläufig beschlagnahmt.“