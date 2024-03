Es ist so weit: Kraig hat wieder einen Nahversorger

Die Geschichte des SPAR-Supermarktes in Kraig geht bis in das Jahr 2009 zurück. Damals eröffnete Klaus Petautschnig den SPAR-Supermarkt und betrieb ihn erfolgreich bis zu seiner Pensionierung im letzten Jahr. „Nach intensiver Suche ist es uns gelungen, Marc Ofner für die Nachfolge zu gewinnen und somit auch die Nahversorgung im Ort sicher zu stellen“, erklärt Paul Bacher, Geschäftsführer für SPAR Kärnten und Osttirol.

Fünfköpfiges Team

Ofner hat seine Lehre in der Spar-Zentrale Maria Saal und im Supermarkt in Althofen absolviert. Nach dem Grundwehrdienst und einem Jahr in Treffen, übernahm Ofner die Marktleitung Stellvertretung in der Villacher Treffnerstraße. Der neue Spar-Supermarkt in Kraig verkörpert die Regionalität „ganz intensiv“, so Bacher. Der komplett umgebaute Markt bietet ein breites Angebot an Schmankerln aus aller Welt und Köstlichkeiten aus der unmittelbaren Umgebung. Ofner wird im Supermarkt von seinem fünfköpfigen Team unterstützt.